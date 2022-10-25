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Премьер-министр Израиля заявил, что его страна не будет игнорировать близкое взаимодействие Ирана и России

25 октября, 2022 вторник
13:49
война с Россией

У Израиля вызывает обеспокоенность близкое взаимодействие России и Ирана, в том числе поставки иранских беспилотников России

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид, цитирует The Jerusalim Post .

Он отметил, что об игнорировании ситуации сейчас речь не идет. По его словам, Израиль ежедневно производит оценки вооруженного конфликта.

"Часть работы, которую мы выполняем, связана с очень опасной близостью, которая создается между Россией и Ираном. Это не то, что мы собираемся игнорировать или ничего не делать... Поэтому нам нужно каждый день пересматривать ситуацию и реагировать", - подчеркнул Лапид.

Также он заявил, что в настоящее время Израиль проводит тесные консультации с США по поводу войны.

На вопрос о том, почему Израиль не поставляет Украине систему ПРО, Лапид ответил, что "уравновешивает два соображения". Одно из них касается обеспечения постоянной нацбезопасности Израиля, другое - поддержки Украины и осуждения аннексии Россией территорий Украины.

"Мы на стороне Украины. Мы их поддерживаем. Мы только что проголосовали в ООН, сказав миру, что мы никогда не примем аннексию четырех регионов. Мы до сих пор единственная страна в мире, которая построила в Украине полевой госпиталь", - сказал Лапид.

  • 25 октября министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Бенни Ганцом.

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