Премьер-министр Израиля впервые в истории посетил ОАЭ

Об этом сообщает The Times of Israel .



В воскресенье, 12 декабря, Нафтали Беннет в воскресенье встретился с главным дипломатом ОАЭ, совершив первый "исторический визит" в Абу-Даби. По прибытии его встретили министр иностранных дел Абдулла бин Заид ан-Нахайян и почетный караул.



"Я ценю ваше теплое гостеприимство. Это отличная встреча. Я очень рад быть здесь, во время первого официального визита сюда израильского лидера", - сказал Беннет бин Заиду.



Целью поездки является укрепление отношений между Израилем и ОАЭ.



Визит Беннета состоялся через неделю после того, как президент Израиля Ицхак Герцог впервые пообщался с наследным принцем ОАЭ. Как сообщал офис Герцога, лидеры двух стран обсудили углубление сотрудничества по укреплению стабильности в регионе и необходимость соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Израилем.



В понедельник Беннет планирует встретиться с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.



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