Премьер-министр Израиля впервые в истории посетил ОАЭ
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет стал первым главой израильского правительства, которое совершило официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты
Об этом сообщает The Times of Israel .
В воскресенье, 12 декабря, Нафтали Беннет в воскресенье встретился с главным дипломатом ОАЭ, совершив первый "исторический визит" в Абу-Даби. По прибытии его встретили министр иностранных дел Абдулла бин Заид ан-Нахайян и почетный караул.
"Я ценю ваше теплое гостеприимство. Это отличная встреча. Я очень рад быть здесь, во время первого официального визита сюда израильского лидера", - сказал Беннет бин Заиду.
Целью поездки является укрепление отношений между Израилем и ОАЭ.
Визит Беннета состоялся через неделю после того, как президент Израиля Ицхак Герцог впервые пообщался с наследным принцем ОАЭ. Как сообщал офис Герцога, лидеры двух стран обсудили углубление сотрудничества по укреплению стабильности в регионе и необходимость соглашения о свободной торговле между ОАЭ и Израилем.
В понедельник Беннет планирует встретиться с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном.
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