Премьер-министр Израиля осудил резню в Буче, однако о России не упомянул, - The Jerusalem Post
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт осудил резню в Буче, спустя четыре дня после того, как появились фотографии массовых жертв среди мирного населения, но не обвинил Россию в военных преступлениях
Об этом пишет The Jerusalem Post.
"Мы шокированы тем, что мы видим в Буче, ужасающими изображениями, и мы их осуждаем, - сказал Беннет. - Фотографии очень жесткие. Страдания граждан Украины огромны, и мы делаем все возможное, чтобы помочь".
В отличие от Беннета, министр иностранных дел Яир Лапид снова обвинил Россию в совершении военных преступлений.
"Большая и сильная страна вторгается на территорию меньшей и слабой страны без оправдания, - сказал Лапид в Афинах. - Фотографии и свидетельства из Украины ужасны. Российские войска совершили военные преступления против беззащитного мирного населения. Я осуждаю эти военные преступления".
Лапид сказал, что надежда на конец войні есть, потому что "мир не молчит; мир не циничен и не ограничивается интересами и экономической выгодой", работает вместе с Украиной.
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