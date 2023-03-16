Премьер-министр Израиля объяснил, почему его страна не предоставляет Украине вооружение
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна оказывает Украине гуманитарную помощь, но не может передавать оружие из-за сложных отношений с РФ
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем 16 марта, передает Укринформ.
"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарными средствами, но также оказываем помощь в гражданской обороне", - сказал Нетаньяху.
Он пояснил, что речь идет о системах раннего предупреждения о воздушных угрозах. Израиль, по словам главы правительства, имеет очень современные разработки в этой области, позволяющие снизить риски для населения в случае воздушной атаки. С помощью мобильного приложения, которое можно загрузить на смартфон, люди могут получить информацию о возможных местах ударов ракет, что позволяет им быстро и эффективно действовать в таких ситуациях.
"Мы продолжаем работать в этом направлении, а также в других отраслях", – заверил премьер.
Объясняя причину отказа передать Украине вооружения, он сослался на "сложную ситуацию" для Тель-Авива. Согласно договоренности, которой несколько лет назад пришли израильская и российская стороны на уровне правительств и армий, израильские и российские пилоты летают вблизи сирийского воздушного пространства, что предотвращает открытие Ираном "третьего фронта" для Израиля. У европейских стран нет этой проблемы, отметил Нетаньяху.
"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы пытаемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине, которая проходит также пока мы здесь говорим", - заверил он.
Канцлер Шольц со своей стороны поблагодарил Израиль за помощь, которую он оказывает Украине.
"Германия, Европа, Израиль – мы все крепко стоим на стороне Украины", - подчеркнул Шольц.
- В январе министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина пытается убедить Израиль покинуть политику нейтральности в условиях российско-украинской войны и начать сотрудничество, но пока безуспешно.
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