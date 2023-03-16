Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем 16 марта, передает Укринформ.

"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарными средствами, но также оказываем помощь в гражданской обороне", - сказал Нетаньяху.

Он пояснил, что речь идет о системах раннего предупреждения о воздушных угрозах. Израиль, по словам главы правительства, имеет очень современные разработки в этой области, позволяющие снизить риски для населения в случае воздушной атаки. С помощью мобильного приложения, которое можно загрузить на смартфон, люди могут получить информацию о возможных местах ударов ракет, что позволяет им быстро и эффективно действовать в таких ситуациях.

"Мы продолжаем работать в этом направлении, а также в других отраслях", – заверил премьер.

Объясняя причину отказа передать Украине вооружения, он сослался на "сложную ситуацию" для Тель-Авива. Согласно договоренности, которой несколько лет назад пришли израильская и российская стороны на уровне правительств и армий, израильские и российские пилоты летают вблизи сирийского воздушного пространства, что предотвращает открытие Ираном "третьего фронта" для Израиля. У европейских стран нет этой проблемы, отметил Нетаньяху.

"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы пытаемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине, которая проходит также пока мы здесь говорим", - заверил он.

Канцлер Шольц со своей стороны поблагодарил Израиль за помощь, которую он оказывает Украине.

"Германия, Европа, Израиль – мы все крепко стоим на стороне Украины", - подчеркнул Шольц.