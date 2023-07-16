Премьер-министр Израиля госпитализирован в больницу из-за обезвоживания
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вчера, 15 июля, госпитализировали с головокружением в больницу из-за обезвоживания организма
Об этом сообщили представители офиса Нетаньяху, пишет Associated Press.
Отмечается, что накануне Нетаньяху находился на Галилейском море, где температура поднялась примерно до 40 градусов по Цельсию. После серии тестов было установлено, что премьер-министр чувствовал себя плохо из-за обезвоживания организма.
После госпитализации Нетаньяху вечером опубликовал видео в социальных сетях. Улыбаясь, он сказал, что в пятницу был на солнце без головного убора и без воды. Также он назвал это "нехорошей идеей".
В его офисе заявили, что результаты тестов в воскресенье были нормальными и что "Нетаньяху чувствует себя очень хорошо".
- В субботу, 15 июля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху жаловался на плохое самочувствие, его доставили в отделение неотложной помощи медицинского центра.
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