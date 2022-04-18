Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги в интервью газете Corriere della Sera.



Глава итальянского правительства признался, что раньше думал, что Россия быстро победит в войне с Украиной. Теперь же, по его словам, нет никаких признаков того, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию.



Марио Драги сказал, что санкции против РФ необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска в краткосрочной перспективе.



"Решение об отправлении оружия в Украину в парламенте приняли почти единогласно. Условия вопроса понятны: с одной стороны есть народ, на который напали, с другой – армия агрессора. Какой лучший способ помочь пострадавшим? Санкции необходимы для ослабления агрессора, но не могут остановить войска. Для этого нам нужно непосредственно помогать украинцам, и это мы делаем.Не сделать этого было бы равносильно тому, чтобы сказать им: сдайтесь, примите рабство и подчинитесь – послание, противоречащее нашим европейским ценностям солидарности защищаться. Вопрос с оружием серьезный, и я не недооцениваю его: он предполагает личный нравственный выбор. Поэтому решение нельзя принимать легкомысленно", - сказал Марио Драги.



Он также прокомментировал позицию НАТО по участию в конфликте: "Линией всех союзников остается такой: избегать прямого втягивания Европы в войну. Одним из краеугольных камней этого конфликта является утверждение всех лидеров НАТО, начиная с президента США Байдена, что Альянс не будет непосредственно вовлечен".



"Я понимаю причины, побуждающие Швецию и Финляндию задуматься о вступлении в НАТО", - добавил Марио Драги.



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