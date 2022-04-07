Премьер-министр Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть

Об этом глава правительства рассказал на пресс-конференции после заседания правительства.

"Что мы выбираем: жилье или кондиционер? Мы должны задать себе этот вопрос", – таким образом Драги охарактеризовал дискуссию в ЕС о возможном введении запрета на импорт российской нефти на газ.

Он заверил, что будет действовать с ЕС единым фронтом.

"Если ЕС предложит эмбарго, мы будем рады его уважать. То, чего мы хотим, – это более эффективного инструмента для достижения мира. И поэтому мы спрашиваем себя, что более важно – цена на газ или жилье", – добавил он.

5 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будет выслано 30 российских дипломатов.