Премьер-министр Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть
Премьер-министр Италии Марио Драги выступил за эмбарго на импорт российского газа и нефти и заявил, что поддержит решение Европейского Союза
Об этом глава правительства рассказал на пресс-конференции после заседания правительства.
"Что мы выбираем: жилье или кондиционер? Мы должны задать себе этот вопрос", – таким образом Драги охарактеризовал дискуссию в ЕС о возможном введении запрета на импорт российской нефти на газ.
Он заверил, что будет действовать с ЕС единым фронтом.
"Если ЕС предложит эмбарго, мы будем рады его уважать. То, чего мы хотим, – это более эффективного инструмента для достижения мира. И поэтому мы спрашиваем себя, что более важно – цена на газ или жилье", – добавил он.
- 5 апреля министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что из страны будет выслано 30 российских дипломатов.
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