Премьер-министр Италии обвинил РФ в массовых убийствах украинцев в ответ на претензии Захаровой насчет введения санкций против России
Премьер-министр Италии Марио Драги обвинил Россию в массовых убийствах людей в Украине в ответ на слова пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой о "непристойности" введения санкций против РФ
Об этом пишет CNN .
В четверг, 7 апреля, Мария Захарова обвинила Италию в "непристойности" из-за введения санкций против России.
"Единственная непристойность – это массовые убийства, которые мы видим каждый день", – ответил Марио Драги на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Риме, когда у него спросили о словах Марии Захаровой.
По данным информагентства ANSA, Италия поддержала наложение новых ограничений на РФ, в частности в отношении российского газа, на который приходится 40% общих поставок газа в Италию.
- Напомним, премьер-министр Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.
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