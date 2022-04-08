Премьер-министр Италии обвинил РФ в массовых убийствах украинцев в ответ на претензии Захаровой насчет введения санкций против России

Об этом пишет CNN .



В четверг, 7 апреля, Мария Захарова обвинила Италию в "непристойности" из-за введения санкций против России.



"Единственная непристойность – это массовые убийства, которые мы видим каждый день", – ответил Марио Драги на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Риме, когда у него спросили о словах Марии Захаровой.



По данным информагентства ANSA, Италия поддержала наложение новых ограничений на РФ, в частности в отношении российского газа, на который приходится 40% общих поставок газа в Италию.

Напомним, премьер-министр Италии поддержал введение эмбарго на российские газ и нефть.

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