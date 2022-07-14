Премьер-министр Италии Драги подал в отставку, но президент страны Матарелла ее не принял

Об этом пишет La voce del Trentino.

Издание сообщает, что президент Республики Серхио Маттарелла принял премьер-министра Марио Драги вечером 14 июля во дворце.

"Глава государства не принял отставку и предложил премьер-министру явиться в парламент для общения, чтобы ситуация, которая сложилась по итогам заседания, была решена", - говорится в сообщении.

Ранее Reuters и CNN писали о заявлении Драги, в котором говорилось, что он хочет покинуть пост премьер-министра.

"Сегодня вечером я подам заявление об отставке президенту республики. Коалиции национального единства, которое поддерживало это правительство, больше не существует", - говорится в заявлении, опубликованном его офисом.

Издание сообщают, что в четверг, 14 июля, одна из партий правящей коалиции не приняла участия в голосовании. Отмечают, что это событие стало центром напряженности в правительстве Драги, поскольку партии готовятся бороться на национальных выборах, которые должны пройти в начале 2023 года.

"Решение партии "5 звезд" бойкотировать вотум доверия в четверг погрузило Италию в политическую неопределенность и угрожало подорвать усилия по обеспечению миллиардов евро фондов Европейского Союза, преодолению разрушительной засухи и уменьшению ее зависимости от российского газа", - говорится в сообщении.

В июне Марио Драги вместе с лидерами Германии, Франции и Румынии посетил Украину. Тогда они встретились с президентом Украины. Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как посетил разрушенный оккупантами город Ирпень.

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