Премьер-министр Испании Санчез посетил украинских беженцев в Молдове
Президент Республики Молдова Майя Санду встретилась с премьер-министром Испании Педро Санчезом, который также посетил центр пребывания украинских беженцев
Об этом сообщает телеканал Pro TV.
Отмечается, что премьер-министр Испании посетил центр пребывания украинских беженцев и встретился с президентом страны Маей Санду.
"Одна из причин моего визита - вторжение Путина в Украину. Испания вместе с Молдовой. Испанское правительство полно решимости поддержать Молдову в этом кризисе, мы откроем дипломатический офис здесь, в Кишиневе, для развития наших двусторонних отношений", - отметил Санчез.
Известно, что Испания предоставит Молдове 20 миллионов евро для поддержки беженцев из Украины.
- Напомним, Молдова планирует разрешить вводить в страну иностранных силовиков, чтобы управлять потоком беженцев . Законопроект, разрабатываемый Молдовой, позволит направлять в страну экспертов Евросоюза по контролю внешних границ (FRONTEX).
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