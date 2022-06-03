Об этом сообщает телеканал Pro TV.

Отмечается, что премьер-министр Испании посетил центр пребывания украинских беженцев и встретился с президентом страны Маей Санду.

"Одна из причин моего визита - вторжение Путина в Украину. Испания вместе с Молдовой. Испанское правительство полно решимости поддержать Молдову в этом кризисе, мы откроем дипломатический офис здесь, в Кишиневе, для развития наших двусторонних отношений", - отметил Санчез.

Известно, что Испания предоставит Молдове 20 миллионов евро для поддержки беженцев из Украины.

Напомним, Молдова планирует разрешить вводить в страну иностранных силовиков, чтобы управлять потоком беженцев . Законопроект, разрабатываемый Молдовой, позволит направлять в страну экспертов Евросоюза по контролю внешних границ (FRONTEX).

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