Об этом сообщило испанское издание Larazon .

Как отмечает СМИ, визит Санчеса в Киев подпадает под "обязательство Испании перед союзниками" и против незаконного вторжения России в Украину. Кроме того, министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что шесть танков Leopard будут отправлены в начале апреля .

Издание напоминает, что Санчес уже приезжал в Украину в апреле прошлого года, тогда он посетил изуродованную оккупантами Бородянку Киевской области.

"Шокирован, увидев ужас и жестокость войны Путина на улицах Бородянки", - заявил тогда глава испанского правительства в своих социальных сетях.