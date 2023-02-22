Премьер-министр Испании Санчес посетит Украину перед годовщиной полномасштабного вторжения России, - СМИ
Премьер-министр Испании Педро Санчес 22 февраля посетит Украину. Эту поездку держали в строжайшей тайне из соображений безопасности
Об этом сообщило испанское издание Larazon .
Как отмечает СМИ, визит Санчеса в Киев подпадает под "обязательство Испании перед союзниками" и против незаконного вторжения России в Украину. Кроме того, министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что шесть танков Leopard будут отправлены в начале апреля .
Издание напоминает, что Санчес уже приезжал в Украину в апреле прошлого года, тогда он посетил изуродованную оккупантами Бородянку Киевской области.
"Шокирован, увидев ужас и жестокость войны Путина на улицах Бородянки", - заявил тогда глава испанского правительства в своих социальных сетях.
- Ранее Санчес призвал Германию и Францию к посредничеству в переговорах Украины с президентом РФ Путиным о прекращении войны.
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