Премьер-министр Ирландии посетил Бучу, Ирпень и Бородянку
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин начал поездку в Киев с посещения пригородов Бучи, Ирпеня и Бородянки
Об этом информирует телеканал RTE .
Михал Мартин осмотрел сгоревшие жилые дома и встретился с мэром Бородянки. В Буче посетил места братской могилы на территории церкви, ему показали фотографии тел, найденных после отступления армии РФ из города в первые недели войны.
Также премьер-министр Ирландии проезжал мимо аэропорта "Гостомель", разбомбленные склады, торговые центры и автозаправочные станции. Делегация остановилась, чтобы осмотреть разрушенный мост.
- 6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Мартин заявил, что страна будет поддерживать Украину "перед лицом безнравственной и непровоцированной террористической войны России".
- 1 июля премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским.
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