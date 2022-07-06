Об этом информирует телеканал RTE .

Михал Мартин осмотрел сгоревшие жилые дома и встретился с мэром Бородянки. В Буче посетил места братской могилы на территории церкви, ему показали фотографии тел, найденных после отступления армии РФ из города в первые недели войны.

Также премьер-министр Ирландии проезжал мимо аэропорта "Гостомель", разбомбленные склады, торговые центры и автозаправочные станции. Делегация остановилась, чтобы осмотреть разрушенный мост.

6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским. Мартин заявил, что страна будет поддерживать Украину "перед лицом безнравственной и непровоцированной террористической войны России".

1 июля премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл в Киев и встретился с Зеленским.

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