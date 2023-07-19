Премьер-министр Ирландии посетил Бучу и почтил память жертв российских преступлений
В среду, 19 июля, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар посетил город Буча в Киевской области, который находился под оккупацией России 33 дня. Чиновник почтил память погибших в результате российской агрессии
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в Twitter.
"Сегодня Буча - свободный и безопасный город. Но мы никогда не забудем о страшных массовых убийствах мирных людей, которые совершали здесь российские войска", - написал он.
Генпрокурор рассказал премьер-министру, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.
Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции. Аналогичные случаи фиксируются и в других освободившихся городах.
"Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности РФ за международные преступления. Кремлевский режим представляет угрозу всему миру. Поэтому весь мир должен действовать совместно и скоординированно, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло ", - подчеркнул генпрокурор.
- Ежедневно в Буче на Киевщине россияне совершали более 270 преступлений. Более 1400 мирных жителей убиты, среди погибших - 37 детей, еще 52 ребенка были ранены.
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