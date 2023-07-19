Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в Twitter.

"Сегодня Буча - свободный и безопасный город. Но мы никогда не забудем о страшных массовых убийствах мирных людей, которые совершали здесь российские войска", - написал он.

Генпрокурор рассказал премьер-министру, что в Бучанском районе было убито более 1400 гражданских, еще больше подверглись пыткам.

Он отметил, что системность этих преступлений свидетельствует о том, что агрессор преследует украинцев из-за национальной идентичности и проукраинской позиции. Аналогичные случаи фиксируются и в других освободившихся городах.

"Украина имеет две основные цели: остановить российскую агрессию и положить конец безнаказанности РФ за международные преступления. Кремлевский режим представляет угрозу всему миру. Поэтому весь мир должен действовать совместно и скоординированно, чтобы привлечь руководителей режима и их приспешников к ответственности за все совершенное ими зло ", - подчеркнул генпрокурор.