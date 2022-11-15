Премьер-министр Индии во время саммита G20 призвал к миру и дипломатическим переговорам для прекращения российско-украинской войны
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 призвал к дипломатическим переговорам и миру, которые помогут прекратить российско-украинскую войну
Об этом информирует The Guardian .
"Я неоднократно говорил, что мы должны найти способ вернуться на путь прекращения огня и дипломатии в Украине", - сказал Моди.
Он добавил, что бремя создания нового мирового порядка для постковидного периода лежит на плечах лидеров G20. Моди отметил, что необходимо "продемонстрировать конкретную и коллективную решимость обеспечить мир, согласие и безопасность в мире".
Издание отмечает, что речь Моди напомнила, что у Индии хорошие отношения и с Россией, и с Западом. Именно поэтому ее сейчас рекламируют как возможного участника мирных переговоров, которые состоятся, если украинская и российская стороны согласятся на это.
- 15 ноября стало известно, что в проекте декларации лидеров G20 отмечено , что большинство членов осуждают войну в Украине и отмечают, что она может иметь серьезные последствия для мировой экономики.
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