Об этом сообщает Bloomberg .

По словам информированных источников, Моди решил не проводить ежегодный саммит с Путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.

Российско-индийский саммит проходил ежегодно с начала 2000-х. Его отменили еще раз – во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В декабре 2021 года Путин ради встречи с Моди посетил Индию – это была его первая поездка за пределы постсоветского пространства после начала пандемии.

Источники Bloomberg отмечают, что отмена саммита не означает ухудшения отношений между Дели и Москвой, однако, по словам собеседников, Моди считает, что встреча с российским президентом сейчас не принесет ему выгоды.

Отмену саммита подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"В этом году не будет", – коротко отметил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 в ноябре призвал к дипломатическим переговорам и миру, которые помогут прекратить российско-украинскую войну.

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