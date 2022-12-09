Премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным из-за ядерного шантажа Украины, - Bloomberg
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил традиционную ежегодную встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за его ядерных угроз Украине
Об этом сообщает Bloomberg .
По словам информированных источников, Моди решил не проводить ежегодный саммит с Путиным после того, как российский диктатор пригрозил применить ядерное оружие в войне против Украины.
Российско-индийский саммит проходил ежегодно с начала 2000-х. Его отменили еще раз – во время пандемии COVID-19 в 2020 году. В декабре 2021 года Путин ради встречи с Моди посетил Индию – это была его первая поездка за пределы постсоветского пространства после начала пандемии.
Источники Bloomberg отмечают, что отмена саммита не означает ухудшения отношений между Дели и Москвой, однако, по словам собеседников, Моди считает, что встреча с российским президентом сейчас не принесет ему выгоды.
Отмену саммита подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"В этом году не будет", – коротко отметил он.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 в ноябре призвал к дипломатическим переговорам и миру, которые помогут прекратить российско-украинскую войну.
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