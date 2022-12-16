Премьер-министр Индии еще раз призвал Путина к диалогу для окончания полномасштабной войны в Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в очередной раз призвал его к диалогу и дипломатии как единственному способу окончания полномасштабной войны в Украине
Об этом сообщает The Indian Express.
Отмечают, что также во время телефонного разговора Моди и Путин обсудили аспекты двусторонних отношений, в частности, энергетическое сотрудничество между странами, торговлю, инвестиции. Также затронули тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Индия сейчас председательствует в G20. Премьер Моди в беседе с российским диктатором отметил, что надеется на сотрудничество с РФ во время председательства Индии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
- 15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди во время саммита G20 призвал к дипломатическим переговорам и миру, которые помогут прекратить российско-украинскую войну.
- 9 декабря Моди отменил ежегодную встречу с Путиным из-за его ядерных угроз Украине.
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