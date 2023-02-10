Премьер-министр и правительство Молдовы уходят в отставку
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила о своей отставке и отставке своего правительства, однако причин такого решения не назвала
Об этом Гаврилица заявила во время пресс-конференции.
Она отметила, что ее команда была "конструктивными людьми с опытом экономики экономики и инвестиций". По ее словам, вместе с этой командой Молдова преодолела газовый кризис.
Также Гаврилица подчеркнула, что за время ее работы правительство смогло сохранить спокойную ситуацию в районе Приднестровья и пройти через кризис беженцев. Кроме того, во время ее работы премьером Молдова смогла повысить заработные платы и достичь статуса кандидата в члены ЕС.
"Я верю в Молдову, я верю в вас, народ этой страны. Мы добьемся успеха во всем, что запланировали", - сказала бывшая премьер и добавила, что уходит с должности с ощущением исполненного долга.
Гаврилица также призвала народ Молдовы сохранять единство и солидарность, чтобы "превратить Молдову в европейское государство".
- 21 января стало известно, что в Молдове на фоне полномасштабной войны в Украине обсуждается возможность отойти от нейтрального статуса и вступить в "больший альянс".
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