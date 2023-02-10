Премьер-министр и правительство Молдовы уходят в отставку

Об этом Гаврилица заявила во время пресс-конференции.

Она отметила, что ее команда была "конструктивными людьми с опытом экономики экономики и инвестиций". По ее словам, вместе с этой командой Молдова преодолела газовый кризис.

Также Гаврилица подчеркнула, что за время ее работы правительство смогло сохранить спокойную ситуацию в районе Приднестровья и пройти через кризис беженцев. Кроме того, во время ее работы премьером Молдова смогла повысить заработные платы и достичь статуса кандидата в члены ЕС.

"Я верю в Молдову, я верю в вас, народ этой страны. Мы добьемся успеха во всем, что запланировали", - сказала бывшая премьер и добавила, что уходит с должности с ощущением исполненного долга.

Гаврилица также призвала народ Молдовы сохранять единство и солидарность, чтобы "превратить Молдову в европейское государство".