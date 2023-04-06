Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку
Премьер уходит с поста после поражения ее Социал-демократической партии на парламентских выборах. Она останется в должности до момента формирования нового правительства
Об этом сообщает Yle.
Члены действующего кабинета министров продолжат исполнять обязанности по формированию нового состава правительства. Коалиция в парламенте начнет обсуждение по этому вопросу на следующей неделе.
Социал-демократическая партия Санны Марин по итогам парламентских выборов заняла третье место. Первое место завоевала консервативная "Национальная коалиция", второе - националистическая партия "Истинные финны".
Санна Марин признала поражение и поздравила конкурентов с победой на выборах.
"Демократия высказалась", - сказала она.
Справка
В 2019 году Санна Марин стала самой молодой главой правительства в мире. В годы ее премьерства пришлась пандемия COVID-19, начало полномасштабной войны в Украине и решение о вступлении в НАТО.
- Во вторник, 4 апреля, российская хакерская группа NoName 057(16) взяла на себя ответственность за атаку на ряд правительственных сайтов из-за вступления Финляндии в НАТО.
- Во вторник, 4 апреля, Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса.
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