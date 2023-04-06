Об этом сообщает Yle.

Члены действующего кабинета министров продолжат исполнять обязанности по формированию нового состава правительства. Коалиция в парламенте начнет обсуждение по этому вопросу на следующей неделе.

Социал-демократическая партия Санны Марин по итогам парламентских выборов заняла третье место. Первое место завоевала консервативная "Национальная коалиция", второе - националистическая партия "Истинные финны".

Санна Марин признала поражение и поздравила конкурентов с победой на выборах.

"Демократия высказалась", - сказала она.

Справка

В 2019 году Санна Марин стала самой молодой главой правительства в мире. В годы ее премьерства пришлась пандемия COVID-19, начало полномасштабной войны в Украине и решение о вступлении в НАТО.