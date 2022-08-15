Премьер-министр Финляндии поддерживает запрет на выдачу виз для россиян

Об этом пишет финское издание Yle.

"Это неправильно, что пока Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами", – сказала Марин.

Правительство Финляндии с 16 августа приступит к обсуждению идеи визовых ограничений для граждан Российской Федерации в связи с ее агрессивной войной против Украины.

Издание сообщает, что в Финляндии обострилась дискуссия о российских туристах после того, как в июле Россия ослабила корону ограничения на поездки. В Финляндию стало приезжать больше туристов из России, чем раньше.

В последнюю неделю июля около 21 500 россиян въехали в Финляндию из-за пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии, пишет издание. Многие россияне используют Финляндию как страну-транзит, продолжая свое путешествие в другие места.

11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов.

В тот же день Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.

13 августа премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России.

Владимир Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb