Премьер-министр Финляндии поддерживает запрет на выдачу виз для россиян
Премьер-министр Финляндии Санна Марин планирует ограничить российский туризм в Финляндии таким образом продлив общие санкции ЕС
Об этом пишет финское издание Yle.
"Это неправильно, что пока Россия ведет агрессивную, жестокую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе, быть туристами", – сказала Марин.
Правительство Финляндии с 16 августа приступит к обсуждению идеи визовых ограничений для граждан Российской Федерации в связи с ее агрессивной войной против Украины.
Издание сообщает, что в Финляндии обострилась дискуссия о российских туристах после того, как в июле Россия ослабила корону ограничения на поездки. В Финляндию стало приезжать больше туристов из России, чем раньше.
В последнюю неделю июля около 21 500 россиян въехали в Финляндию из-за пограничных пунктов на юго-востоке Финляндии, пишет издание. Многие россияне используют Финляндию как страну-транзит, продолжая свое путешествие в другие места.
- 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов.
- В тот же день Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
- 12 августа министр иностранных дел Чехии Ян Липовский предложил включить запрет на выдачу гражданам России виз в новый пакет санкций против РФ.
- 13 августа премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.
- 14 августа советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отмена цивилизованным миром виз для граждан РФ может стать первым шагом к бунту в России.
- Владимир Зеленский сказал, что в Европе ежедневно расширяется дискуссия по поводу визовых ограничений для владельцев паспортов РФ и она "должна привести к соответствующим решениям".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.63Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное