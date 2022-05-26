Премьер-министр Финляндии Марин встретилась с Владимиром Зеленским

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Известно, что во время встречи была обсуждена военная помощь Украине от Финляндии.



"Для нас военная помощь Финляндии очень ценна. Оружие, санкционная политика и единство наших партнеров в вопросе вступления Украины в ЕС - это то, что может обеспечить прочность в обороне нашей земли", - написал президент.

Владимир Зеленский отметил, что народ Украины рассчитывает на активное участие Финляндии в восстановлении страны. Он пригласил взять под свой патронат украинский регион, город или отрасль для послевоенного восстановления.

Напомним, накануне Санна Марин посетила Ирпень. Премьер-министр Финляндии Санна Марин и представители Ирпенского городского совета обсудили вопросы помощи в восстановлении города.

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