Премьер-министр Финляндии Марин посетила Ирпень
Город Ирпень, пострадавший от российских оккупантов, посетила премьер-министр Финляндии Санна Марин
Об этом сообщает Ирпенский городской совет и глава Киевской ОВ Алексея Кулебу.
Политик осмотрела ситуацию в городе и то, как выглядит сейчас Ирпень. Последствия оккупации Санни Марин показывала секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.
"Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева", - отметила секретарь Ирпенского городского совета Макеева.
- Напомним, Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что российские оккупанты нанесли Буче ущерб на $449 млн.
- Также российские кафиры разрушили около 70% города Ирпень. За месяц боев с россиянами 8,6 тыс. городских объектов повреждены поверхностно, 2,7 тыс. - разрушены частично и еще 885 объектов уничтожены полностью.
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