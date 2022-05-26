Об этом сообщает Ирпенский городской совет и глава Киевской ОВ Алексея Кулебу.

Политик осмотрела ситуацию в городе и то, как выглядит сейчас Ирпень. Последствия оккупации Санни Марин показывала секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

"Показала последствия "русского мира", которые оставили после себя оккупанты. Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева", - отметила секретарь Ирпенского городского совета Макеева.

Напомним, Бучанский городской голова Анатолий Федорук отметил, что российские оккупанты нанесли Буче ущерб на $449 млн.

Также российские кафиры разрушили около 70% города Ирпень. За месяц боев с россиянами 8,6 тыс. городских объектов повреждены поверхностно, 2,7 тыс. - разрушены частично и еще 885 объектов уничтожены полностью.

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