Премьер-министр Эстонии объявила о своей отставке

Об этом идет речь на сайте правительства Эстонии.

"Мое правительство стало во главе страны в очень тяжелое время на фоне пандемии COVID-19, войны России против Украины и энергетического кризиса. Несмотря на тяжелое время, мы сделали много хороших и больших дел, чтобы сделать эстонское государство сильнее и поддержать наш народ", - сказала Каллас.

По словам Каллас, во время пандемии правительство "держало общество открытым и детей в школах", помогало людям справиться с высокими ценами на энергоносители, инвестировало миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии и достигло укрепления обороны восточного фланга НАТО.

"И мы были одним из самых больших сторонников Украины. Я благодарна своим министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония оказалась в надежных руках", – добавила Каллас.

Премьер-министр, согласно конституции Эстонии, также уведомит президента и парламент о своем решении уйти в отставку, говорится в заявлении.

Каллас также предложила главе парламента созвать внеочередное заседание 15 июля. Она планирует выступить на нем с политическим заявлением, которое представит новое коалиционное соглашение. Затем парламент решит, предоставлять ли мандат новой правительственной коалиции.

8 июля СМИ сообщили, что партия реформ, партия "Отечество" (Isamaa) и Социал-демократическая партия Эстонии достигли соглашения о формировании правящей коалиции . Поэтому премьер-министр Кая Каллас решила подать в отставку.

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