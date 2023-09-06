Премьер-министр Дании прибыла в Киев
В среду, 6 сентября, в украинскую столицу прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. В настоящее время она выступает в парламенте
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"В парламенте выступает премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Спасибо за F-16", - написал он.
Фото: Ярослав Железняк / телеграмм
- Кроме того, украинские СМИ сообщали , что с официальным визитом в Киев прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен.
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