Премьер-министр Чехии считает, что ЕС должен ужесточать санкции и против Беларуси

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В ходе встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала и представители украинского правительства обсудили необходимость дальнейшего ужесточения санкций против России и Беларуси.

"Россию нужно поставить в еще большую изоляцию. Россия не смягчает свою политику; наоборот, она ужесточается. Рассматривается, среди прочего, роль Беларуси и то, стоит ли обращать на нее внимание. Против Беларуси действуют определенные санкции, но Россия не может избежать санкций из-за Беларуси", – сказал Петр Фиала.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский также добавил, что мир должен ужесточать санкции и против Беларуси, ведь страна активно помогает РФ в войне против Украины.

"Необходимо помнить, что атаки на Украину происходят из беларусского воздушного пространства, Беларусь поставляет России оружие, у них тесно связана экономика. Мы должны видеть это именно так", – заявил Липовский.

31 октября, премьер Чехии Петр Фиала находится в Киеве с визитом. Он приехал в столицу Украины, когда россияне нанесли массовые ракетные удары. В ходе совместного брифинга украинский премьер Денис Шмыгаль анонсировал поставки ВСУ нового вооружения от Чехии.

Президент Украины отметил Петра Фиалу орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Киеве подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

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