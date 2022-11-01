Премьер-министр Чехии считает, что ЕС должен ужесточать санкции и против Беларуси
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Европа также должна уделять больше внимания Беларуси, которая поддерживает и помогает РФ
Об этом информирует Novinky..
В ходе встречи премьер-министр Чехии Петр Фиала и представители украинского правительства обсудили необходимость дальнейшего ужесточения санкций против России и Беларуси.
"Россию нужно поставить в еще большую изоляцию. Россия не смягчает свою политику; наоборот, она ужесточается. Рассматривается, среди прочего, роль Беларуси и то, стоит ли обращать на нее внимание. Против Беларуси действуют определенные санкции, но Россия не может избежать санкций из-за Беларуси", – сказал Петр Фиала.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский также добавил, что мир должен ужесточать санкции и против Беларуси, ведь страна активно помогает РФ в войне против Украины.
"Необходимо помнить, что атаки на Украину происходят из беларусского воздушного пространства, Беларусь поставляет России оружие, у них тесно связана экономика. Мы должны видеть это именно так", – заявил Липовский.
- 31 октября, премьер Чехии Петр Фиала находится в Киеве с визитом. Он приехал в столицу Украины, когда россияне нанесли массовые ракетные удары. В ходе совместного брифинга украинский премьер Денис Шмыгаль анонсировал поставки ВСУ нового вооружения от Чехии.
- Президент Украины отметил Петра Фиалу орденом князя Ярослава Мудрого I степени.
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Киеве подписали совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.48
Покупка 39.48Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 38.56Продажа 39.61
- Актуальное
- Важное