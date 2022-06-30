Премьер-министр Чехии Петр Фиала стал новым главой Совета Евросоюза

Об этом сообщает представительство Франции в Совете ЕС.

В Мадриде во время специальной церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон передал полномочия главы Совета Евросоюза премьер-министру Чехии Петру Фиалу.

Франция возглавляла Совет ЕС с 1 января 2022 года, переняв председательство в Словении. Как известно, должность главы Совета Евросоюза государства-члены занимают поочередно в течение шести месяцев. Страна, осуществляющая председательство, организует работу Совета, контролирует выполнение его задач, способствует принятию политических и правовых решений и выполняет посредническую функцию между государствами-членами. Поскольку Совет Европейского Союза - орган ЕС, где собираются все отраслевые министры стран-членов ЕС, его часто называют "Советом министров ЕС".

Совет Евросоюза принял решение продлить еще на год санкции, введенные организацией в ответ на незаконную аннексию РФ Крыма и города Севастополя – до 23 июня 2023 года

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