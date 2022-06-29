Премьер-министр Бельгии считает, что Украина, несомненно, должна выиграть войну

Об этом премьер Бельгии заявил на публичном форуме НАТО в Мадриде.

По его мнению, сейчас есть три пути, по которым Украина может это сделать.

Прежде всего – это вести переговоры. Однако Александер де Кро считает, что в нынешних обстоятельствах это невозможно.

Второе – введение экономических санкций. В то же время, де Кроо считает, что сохранение поддержки граждан в вопросе помощи Украине в условиях санкций будет самым большим вызовом западных государств в ближайшие месяцы.

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может определить Россию самой большой и прямой угрозой безопасности. Позже он подтвердил, что Россия будет признана главной угрозой безопасности стран Альянса.

Последний элемент окончания войны в поле боя. Александер де Кроо призывает союзников усилить военную поддержку Украины.

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