Премьер-министр Бельгии считает, что Украина, несомненно, должна выиграть войну
По мнению премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, Украина несомненно должна выиграть войну, но сделать это можно с помощью трех этапов
Об этом премьер Бельгии заявил на публичном форуме НАТО в Мадриде.
По его мнению, сейчас есть три пути, по которым Украина может это сделать.
Прежде всего – это вести переговоры. Однако Александер де Кро считает, что в нынешних обстоятельствах это невозможно.
Второе – введение экономических санкций. В то же время, де Кроо считает, что сохранение поддержки граждан в вопросе помощи Украине в условиях санкций будет самым большим вызовом западных государств в ближайшие месяцы.Последний элемент окончания войны в поле боя. Александер де Кроо призывает союзников усилить военную поддержку Украины.
- 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может определить Россию самой большой и прямой угрозой безопасности. Позже он подтвердил, что Россия будет признана главной угрозой безопасности стран Альянса.
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