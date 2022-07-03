Премьер-министр Австралии посетил Бучу, Ирпень и Гостомель
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил города Киевщины, где побывали российские оккупанты
Об этом информирует в фейсбуке глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба .
"Это первая поездка Энтони Албаниза в Украину. Он был поражен от увиденного: разрушены гражданские дома, следы от мин, уничтожен аэропорт "Антонова", – написал Кулеба.
Делегация побывала в Буче, Ирпене и Гостомеле.
"Австралия поддерживает Украину и выступает за справедливое наказание за происходившие здесь преступления", - отметил Энтони Албаниз.
Глава Киевской ОВА выразил благодарность делегации за приезд на Киевщину: "Война в Украине, в центре Европы, должна оставаться в мировой повестке дня".
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