Премьер Люксембурга о встрече Орбана с Путиным: "Это средний палец солдатам, ежедневно умирающим в Украине"

Об этом он сказал 27 октября в Брюсселе, передает " Европейская правда ".

"То, что он (Виктор Орбан, – ред.) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", – сказал глава правительства Люксембурга, комментируя встречу двух политиков в Пекине.

Беттель отметил, что ЕС не должен стать заложником Виктора Орбана, выдвигающего финансовые требования для одобрения поддержки Украины .

"(Орбан говорит, – ред.): если вам нужны деньги для Украины – тогда нам тоже нужны деньги для нас. Мы в этой ситуации не должны быть заложниками господина Орбана. Я убежден, мы должны найти положительные решения. Мы не должны забывать прошлое. , и Орбан тоже", – сказал Беттель.

Что известно о встрече Орбана с Путиным

17 октября президент РФ Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это впервые за более чем год Путин встретился с лидером страны Европейского Союза. В апреле 2022 года в Москву приезжал канцлер Австрии Карл Негаммер.

Орбан на встрече с Путиным назвал войну РФ против Украины "военной операцией".

23 октября четыре парламентария от оппозиционной фракции "Моментум" облили забор вокруг кабинета венгерского премьера Виктора Орбана краской цвета крови. Они упрекнули главу правительства в контактах с российским диктатором.

26 октября глава венгерского правительства заявил, что гордится своими встречами с Путиным.