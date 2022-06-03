Премьер Люксембурга назвал неприемлемыми уступки Венгрии по поводу санкций против России
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель считает неприемлемым то, что главу РПЦ патриарха Кирилла исключили из санкционного списка
Об этом пишет Reuters.
Ксавье Бетель заявил в пятницу, 3 июня, что успех Венгрии в изъятии близкого союзника президента России Владимира Путина с последнего раунда санкций Европейского Союза был "неприемлем".
ЕС в четверг окончательно одобрил новый пакет санкций из-за вторжения России в Украину. Он включает в себя поэтапное эмбарго на импорт российской нефти.
Издание сообщает, что Венгерская оппозиция заблокировала необходимое единодушие ЕС.
"Могу вам сказать, что я очень расстроен. Извините. Вчера мы нашли договоренность о санкциях, потому что мы сказали Виктору Орбану: "Хорошо, мы исключаем Патриарха Кирилла из списка". Это неприемлемо. Он был в списке, а потом угрожают отказать в всему из-за присутствия Кирилла", - сказал Бетель.
- Венгрия разрушила хорошие отношения с ЕС. В Евросоюзе произошел "раскол" из-за шестого пакета санкций против России.
- 3 июня вступил в силу шестой пакет санкций ЕС против России и были обнародованы лица, вошедшие в список персональных ограничений.
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