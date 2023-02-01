Премьер Литвы выступила за замену русского языка как второго иностранного в школах

Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на заявление Шимоните.

"Я действительно за то, чтобы польский язык как можно больше присутствовал в школах. И я думаю, что это то, что можно сделать, приложив усилия", - сказала она.

По словам министерши, найти учителей польского языка возможно, потому что в Литве есть польские школы, где из-за уменьшения количества учеников учителя могут перейти на работу в литовские школы.

"Я выучила русский язык во дворе и считаю эти знания полезными. Но я бы хотела, чтобы у детей был лучший выбор в школе, в системе образования, за которую отвечает государство, чем русский язык как единственный второй иностранный язык, который мы можем предоставить, потому что у нас просто нет педагогов, которые могли бы преподавать на других языках", - сказала Шимоните.

Ранее министерша образования, науки и спорта Юргита Шюгджинене также выразила надежду, что в долгосрочной перспективе только треть литовских школьников выберет русский язык в качестве второго иностранного.

28 января в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" студентам, преподавателям и администрации запретили использовать русский язык в заведении. Правила утвердили 27 января на 40-й сессии Академической конференции университета. По словам президента ЗВО Сергея Квита, смысл не в наказании, а в том, чтобы изменить корпоративную культуру.

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