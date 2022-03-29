Премьер Литвы предупреждает о "пропаганде" по поводу плохих условий проживания украинских беженцев
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала критически воспринимать информацию о якобы жалующихся на условия своей жизни в Литве, поскольку это может быть частью российской пропаганды
Об этом сообщает LRT.
"В публичном пространстве возросло количество таких сообщений. Этому способствует и пропаганда, которая стремится дискредитировать борьбу украинцев за свою независимость", - сказала Шимоните журналистам.
Она также отметила, что некоторые жалобы могут быть настоящими.
"Мой собственный опыт волонтерства в регистрационном центре свидетельствует о том, что люди обычно очень уставшие и истощены эмоционально. Самая распространенная просьба, которую я слышала от людей - это просто иметь возможность положить свою голову на подушку в безопасном месте и отдохнуть. Я не слышала никаких серьезных. жалоб или упреков", - добавила она.
С начала полномасштабной войны более 36 тысяч человек зарегистрировались как беженцы в Литве. Согласно недавнему опросу, более 50% людей в Литве помогали украинским беженцам.
- Напомним, 26 марта Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте призвала исключить Россию и Беларусь из международной организации криминальной полиции – Интерпола.
- Также ранее депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим и штрафовать за них.
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