Премьер Литвы предупреждает о "пропаганде" по поводу плохих условий проживания украинских беженцев

Об этом сообщает LRT.



"В публичном пространстве возросло количество таких сообщений. Этому способствует и пропаганда, которая стремится дискредитировать борьбу украинцев за свою независимость", - сказала Шимоните журналистам.



Она также отметила, что некоторые жалобы могут быть настоящими.



"Мой собственный опыт волонтерства в регистрационном центре свидетельствует о том, что люди обычно очень уставшие и истощены эмоционально. Самая распространенная просьба, которую я слышала от людей - это просто иметь возможность положить свою голову на подушку в безопасном месте и отдохнуть. Я не слышала никаких серьезных. жалоб или упреков", - добавила она.



С начала полномасштабной войны более 36 тысяч человек зарегистрировались как беженцы в Литве. Согласно недавнему опросу, более 50% людей в Литве помогали украинским беженцам.

Напомним, 26 марта Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте призвала исключить Россию и Беларусь из международной организации криминальной полиции – Интерпола.

Также ранее депутаты Сейма Литвы предложили приравнять георгиевскую ленту и символ Z к нацистским и коммунистическим и штрафовать за них.