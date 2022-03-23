Премьер Латвии предложил пересмотреть выдачу новых разрешений на временное проживание для россиян

Об этом он заявил после заседания правительства 22 марта, сообщает Delfi .



Предполагается, что разрешение на временное проживание будут выдавать россиянам только в исключительных случаях – для воссоединения семьи или по гуманитарным соображениям. Каринш уточнил, что сейчас таких разрешений выдается относительно немного, но теперь, возможно, целесообразно выдавать их только в исключительных случаях.



В ответ на это заявление министр внутренних дел Латвии Мария Голубева сообщила в Twitter, что поручила подготовить необходимые изменения для прекращения выдачи новых разрешений на постоянное проживание гражданам России. Она уточнила, что исключения будут представлять некоторые случаи, такие как воссоединение семьи и гуманитарные соображения в связи с репрессиями со стороны российского режима.



Коалиция ранее призывала к аннулированию уже выданных временных и постоянных видов на жительство за преступления против человечности или публичное прославление войны. 1 марта депутаты Национального объединения в ответ на военное вторжение России в Украину призвали за три месяца лишить вида на жительство в Латвии большую часть граждан России, не соответствующих исключениям. Однако это предложение было отклонено большинством Сейма Латвии.



Ранее премьер Кариньш говорил, что было бы неправильно отказывать в проживании на территории Латвии всем гражданам России.



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