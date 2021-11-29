Премьер Латвии: НАТО и ЕС должны дать РФ четкий сигнал о последствиях в случае эскалации агрессии против Украины

Об этом Кариньш сказал после встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует BNN .



По словам латвийского премьера, для Европы сейчас существует несколько угроз одновременно, одна из которых – гибридная атака на ЕС, в частности, на Латвию, Литву, Польшу.



Кришьянис Кариньш отметил, что Латвии приходится отражать организованный нелегальный поток мигрантов, следующий через границы ЕС.



"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры в ЕС и в НАТО", - подчеркнул Кариньш.



Еще одной угрозой политик назвал концентрацию российских войск у границ Украины.



"Важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия", - сказал Кариньш.



Кроме того, глава правительства Латвии обвинил РФ в искусственном повышении цен на газ, которое сейчас наблюдается в Европе.



"Хотя российская компания "Газпром" выполняет соглашения с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", – пояснил Кариньш.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена рассматривают как возможность присоединения США к Минскому процессу, так и ограничение военных учений США в Европе с целью "успокоить" Кремль.

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