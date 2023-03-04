Об этом он сказал в интервью Spiegel .

"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов - это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой", - сказал Кариньш.

Кроме того, латвийский премьер также заявил, что война должна завершиться победой Украины и, соответственно, поражением России.

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"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал он.