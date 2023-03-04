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Премьер Латвии Кариньш: поставка боевых самолетов Украине – лишь вопрос времени

4 мартa, 2023 суббота
20:49
война с Россией Латвия

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен, что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это лишь вопрос времени

Об этом он сказал в интервью Spiegel .

"Если бы они у нас были (истребители, - ред.), мы бы их тоже отдали. Поставка боевых самолетов - это только вопрос времени. Я не вижу причин, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить . Они уже неоднократно доказывали, что быстро учатся управлять новой техникой", - сказал Кариньш.

Кроме того, латвийский премьер также заявил, что война должна завершиться победой Украины и, соответственно, поражением России.

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"Да, победа одних - это поражение других. Как будет выглядеть эта победа - решат сами украинцы. Наша задача - помочь им достичь своих целей. Каждому своим способом. Мы, латвийцы, поставляем им ракеты "Стингер", самоходные гаубицы, вертолеты, форму и медикаменты. Если бы у нас были танки, мы бы и их поставляли", - сказал он.

  • 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
  • 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
  • 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
  • На фоне новых обращений к западным странам о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
  • Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
  • Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул , что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России.
  • 3 марта министр обороны Алексей Резников заявил , что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.
Латвия
оружие
помощь Украине
оружие для Украины
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