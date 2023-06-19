Премьер Китая Ли Цян начал свою первую зарубежную поездку визитом в Германию
Премьер-министр Китая Ли Цян начал свою первую заграничную поездку в качестве главы китайского правительства визитами в Германию и Францию, которые продлятся с 18 по 23 июня
Об этом сообщает Xinhua.
Стало известно, что прибывший в Берлин Ли заявил, что Китай готов сотрудничать с Германией и всячески способствовать развитию двусторонних отношений.
"Китайская сторона готова углублять сотрудничество с германской стороной на основе принципов взаимного уважения, неконфликтности и поиска точек соприкосновения в разногласиях и достижения взаимной выгоды для развития всестороннего стратегического партнерства между двумя странами", - сказал Ли.
Ожидается, что в Германии он встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и вместе с ним будет председательствовать на Седьмых китайско-германских межправительственных консультациях, первых, когда вновь правительства двух стран взаимодействуют друг с другом.
Кроме того, при участии главы правительства Китая состоится ряд сопровождающих его встреч с китайскими бизнесменами с представителями промышленных и деловых кругов Германии в рамках Форума китайско-германского экономического и технического сотрудничества и круглого стола для предпринимателей двух стран, а также во время посещения китайской делегацией. штаб-квартир крупных германских корпораций в федеральной земле Бавария.
Сообщается, что из Германии Ли отбудет во Францию, где по приглашению французского правительства примет участие в саммите Нового глобального финансового пакта (New Global Financing Pact).
- Напомним, что 30 мая министр обороны США Ллойд Остин хотел встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре. Пекин отклонил просьбу.
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