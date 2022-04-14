Премьер Канады Трюдо также назвал военные преступления России геноцидом украинцев

Об этом он сказал 13 апреля журналистам в Квебеке, передает AFP.



Канадский лидер заявил, что считает абсолютно правильным, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" по поводу того, что делает Россия в Украине.



"Существует официальный процесс по определению геноцида, но, по моему мнению, очень правильно, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении действий России и Владимира Путина. Мы видели это желание нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие на войне", - подчеркнул премьер Канады.



Действия россиян он называл совершенно неприемлемыми и отметил, что Канада была одной из первых стран, возбудивших дело в Международном суде ООН в Гааге, чтобы привлечь Путина к ответственности за военные преступления.

13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил слова Джо Байдена, заявившего, что военные действия Путина – это геноцид.

Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам убеждает, что, когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.