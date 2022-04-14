Премьер Канады Трюдо также назвал военные преступления России геноцидом украинцев
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился со словами президента США Джо Байдена о том, что Россия совершает геноцид в Украине
Об этом он сказал 13 апреля журналистам в Квебеке, передает AFP.
Канадский лидер заявил, что считает абсолютно правильным, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" по поводу того, что делает Россия в Украине.
"Существует официальный процесс по определению геноцида, но, по моему мнению, очень правильно, что все больше людей говорят и используют слово "геноцид" в отношении действий России и Владимира Путина. Мы видели это желание нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие на войне", - подчеркнул премьер Канады.
Действия россиян он называл совершенно неприемлемыми и отметил, что Канада была одной из первых стран, возбудивших дело в Международном суде ООН в Гааге, чтобы привлечь Путина к ответственности за военные преступления.
- 13 апреля Байден признал войну на Украине геноцидом и назвал Путина диктатором.
- Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил слова Джо Байдена, заявившего, что военные действия Путина – это геноцид.
- Заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам убеждает, что, когда будут собраны все необходимые доказательства, Соединенные Штаты признают геноцид против украинцев на официальном уровне.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное