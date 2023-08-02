Об этом Трюдо написал в Instagram.

"Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначных и сложных разговоров мы решили развестись. Мы остаемся родными людьми, связанными любовью и уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и продолжим строить вместе. ради благополучия наших детей. Мы просим вас уважительно отнестись к нашей и их личной жизни», – попросил Трюдо.

Пресс-служба канадского премьера уточнила, что бывшие супруги продолжат совместное воспитание троих несовершеннолетних детей. На следующей неделе они отправятся на совместный отдых.

Джастин Трюдо женился на журналистке Софи Грегори в 2005 году. Она оставила работу в СМИ, занимается благотворительностью и выступает за половое равноправие, права женщин и защиту климата. У супругов трое детей 9, 14 и 15 лет.