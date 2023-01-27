Премьер Камбоджи, обучающий украинских саперов, заговорил о готовности помочь России
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что его страна готова учить не только украинских саперов, но и российских
Об этом сообщает издание Khmer Times.
"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет на это возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом. Камбоджа не посылала ни войска, ни инструкторов по разминированию в Украину, то, что мы сделали, — исключительно по гуманитарным причинам, поскольку мы также являемся нацией, которая пострадала от неразорвавшихся наземных мин и боеприпасов", - заявил Хун Сен.
Премьер-министр подчеркнул, что Камбоджа готова предоставить возможность пройти обучение по разминированию любым странам, в том числе и помочь россиянам.
- В ноябре 2022 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен пообещал направить в Украину саперов для помощи в обучении военных ВСУ. После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу.
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