Премьер Камбоджи, обучающий украинских саперов, заговорил о готовности помочь России

Об этом сообщает издание Khmer Times.

"Камбоджа не предоставляла ни одной военной поддержки Украине. У Камбоджи нет на это возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом. Камбоджа не посылала ни войска, ни инструкторов по разминированию в Украину, то, что мы сделали, — исключительно по гуманитарным причинам, поскольку мы также являемся нацией, которая пострадала от неразорвавшихся наземных мин и боеприпасов", - заявил Хун Сен.

Премьер-министр подчеркнул, что Камбоджа готова предоставить возможность пройти обучение по разминированию любым странам, в том числе и помочь россиянам.

В ноябре 2022 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен пообещал направить в Украину саперов для помощи в обучении военных ВСУ. После этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прибыл в Камбоджу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb