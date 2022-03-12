Премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться России и выполнить условия Путина, - The Jerusalem Post

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на слова украинского чиновника.



Источник утверждает, что телефонный звонок инициировал Беннет. Премьер Израиля посоветовал Зеленскому принять условия президента РФ для прекращения войны, означающих многие жертвы украинской стороны.



"На вашем месте я бы подумал о жизни своих людей и принял предложение", - сказал Беннет.



"Я вас понял", - коротко ответил Зеленский.



Согласно информации издания, президенту Украины и его окружению этот совет не понравился.



"Беннет сказал нам сдаться. Мы не намерены это делать. Мы знаем, что предложение Путина – это только начало", - подчеркнул чиновник.



В последние две недели офис премьер-министра и МИД Израиля заявляли, что посреднические усилия Израиля заставляют их придерживаться еще более осторожного и сбалансированного подхода. Чиновник также сообщил, что Израиль попросил Украину не просить больше военной и оборонной помощи, поскольку такой запрос может навредить посредническим усилиям.



По словам чиновника, офис Зеленского не видит результатов от посредничества Израиля. Он заметил, что Беннетт не столько посредник, сколько функционирует как почтовый ящик и просто передает сообщения между двумя сторонами. Он добавил, что посреднику необходимо попытаться найти компромисс между двумя сторонами и сделать свои предложения.



"Нам не нужен почтовый ящик. У нас их достаточно. Если Беннет хочет быть нейтральным и посредником, мы ожидаем, что он назначит кого-то, кто будет работать над этим день и ночь, и попытается найти компромисс", - заявил собеседник издания.



Украинские чиновники считают, что участие Беннета в дипломатических усилиях связано с его нежеланием занимать четкую позицию по поводу российского вторжения в Украину из-за страха, что это повредит связям Израиля с Россией.

Напомним, 5 марта премьер Израиля посетил Москву, чтобы обсудить с Путиным войну в Украине.

6 марта Беннетт заявил, что Израиль будет выступать посредником между Россией и Украиной.