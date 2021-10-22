Премьер Израиля поблагодарил Зеленского за принятие закона о противодействии антисемитизму

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

"Беннет выразил благодарность президенту Украины за принятие закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил символичность визита в Украину президента Израиля Ицхака Герцога в октябре, в рамках которого лидеры государств приняли участие в мероприятиях 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Собеседники обсудили дальнейшие шаги с целью углубления украинского-израильского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.

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