Премьер Израиля Нетаньяху решил отложить рассмотрение судебной реформы на лето

Об этом информирует The Jerusalem Post.

Отмечают, что министр юстиции Яров Левин 27 марта заявил, что будет уважать любое решение Нетаньяху, в частности, решение заморозить законодательное предложение правительства об изменении судебной реформы.

"Как член Ликуда, я уважаю любое решение, которое принимает премьер-министр Нетаньяху по поводу юридических процессов судебной реформы. Это делается из понимания того, что ситуация, в которой каждый делает то, что хочет, может привести к падению правительства и краху Ликуда", - подчеркнул Левин.

Он добавил, что власти Израиля должны приложить усилия, чтобы стабилизировать правительство и коалицию. Также он отметил важность не допустить ошибку, как уже было сделано во время свержения правительства бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Шамира.