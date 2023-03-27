Премьер Израиля Нетаньяху решил отложить рассмотрение судебной реформы на лето
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху решил отложить до лета рассмотрение закона о судебной реформе
Об этом информирует The Jerusalem Post.
Отмечают, что министр юстиции Яров Левин 27 марта заявил, что будет уважать любое решение Нетаньяху, в частности, решение заморозить законодательное предложение правительства об изменении судебной реформы.
"Как член Ликуда, я уважаю любое решение, которое принимает премьер-министр Нетаньяху по поводу юридических процессов судебной реформы. Это делается из понимания того, что ситуация, в которой каждый делает то, что хочет, может привести к падению правительства и краху Ликуда", - подчеркнул Левин.
Он добавил, что власти Израиля должны приложить усилия, чтобы стабилизировать правительство и коалицию. Также он отметил важность не допустить ошибку, как уже было сделано во время свержения правительства бывшего премьер-министра Израиля Ицхака Шамира.
- В ноябре 2022-го Нетаньяху официально вернулся на должность премьер-министра Израиля: группа партий, поддерживающих экс-премьера Беньямина Нетаньяху, получила 64 мандата, а группа фракций, составляющих коалицию - 51.
- 7 января тысячи жителей Израиля вышли на акцию протеста в столице, звуучали лозунги против правительства премьер-министра Нетаньяху. После этого протесты продолжались: 11 марта состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
- 24 марта на фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон, по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности.
- 25 марта глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Также в этот день на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху.
- 26 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как тот выступил против судебной реформы.
- 27 марта главный аэропорт Израиля Бен-Гурион в Тель-Авиве в рамках забастовки на фоне протестов против судебной реформы объявил о приостановке всех вылетов.
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