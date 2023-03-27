Об этом сообщает The times of Israel.

Нетаньяху находится в офисе премьер-министра и проводит безопасные и правовые дискуссии. По данным СМИ, он может приостановить рассмотрение судебной реформы утром 27 марта, однако министр юстиции Яров Левин пригрозил уйти в отставку, если он это сделает.

В настоящее время большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта на фоне общенациональных протестов в стране из-за судебной реформы.

Справка. Автором судебной реформы правительства Нетаньяху является министр юстиции Яров Левин. Предложенный им пакет изменений предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей. Противники реформы считают предложения Ярива Левина посягательством на независимость судебной ветви власти.