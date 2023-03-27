Премьер Израиля может приостановить рассмотрение судебной реформы в стране, - СМИ
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может объявить 27 марта о приостановлении рассмотрения судебной реформы, повлекшей массовые протесты в стране
Об этом сообщает The times of Israel.
Нетаньяху находится в офисе премьер-министра и проводит безопасные и правовые дискуссии. По данным СМИ, он может приостановить рассмотрение судебной реформы утром 27 марта, однако министр юстиции Яров Левин пригрозил уйти в отставку, если он это сделает.
В настоящее время большинство членов коалиции выступают за отказ от принятия законопроекта на фоне общенациональных протестов в стране из-за судебной реформы.
Справка. Автором судебной реформы правительства Нетаньяху является министр юстиции Яров Левин. Предложенный им пакет изменений предусматривает ограничение возможности Верховного суда Израиля (БАГАЦ) останавливать действие определенного закона, если тот считает закон антиконституционным. Кроме того, Левин предлагает изменить порядок назначения судей. Противники реформы считают предложения Ярива Левина посягательством на независимость судебной ветви власти.
- 11 марта состоялась акция, которую именовали "крупнейшей в истории Израиля", около 500 тыс. митингующих требовали отзыва судебной реформы.
- 24 марта на фоне протестов в Израиле против судебной реформы правительство приняло закон, по которому премьер Нетаньяху может быть отстранен только из-за физической или умственной недееспособности.
- 25 марта глава израильского министерства обороны Йоав Галант публично высказался против начавшейся правительством Беньямина Нетаньяху судебной реформы. Также в этот день на акции протеста в Тель-Авиве вышли около 200 тыс. человек: жители Израиля требуют отмены судебной реформы премьера Нетаньяху.
- Уже 26 марта премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галанта после того, как он выступил против судебной реформы. После этого жители Израиля вышли на новые акции протеста. Активисты прорывались в резиденцию Нетаньяху, перекрыли большую автомагистраль Аялон и жгли костры. А правоохранители применили средства для подавления демонстраций, в том числе водометы, произошли стычки. Десятки людей были задержаны по подозрению в хулиганстве.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное