Премьер Италии заявил о невозможности возвращения к энергетической зависимости от РФ

Об этом он сказал на саммите G7, передает УНИАН .

"Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от ранее существовавшей России. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику", - сказал Драги.

Он также считает необходимым введение ограничения цен на импорт российских энергоресурсов.

"Это геополитические, а также экономические и социальные цели", - отметил премьер Италии.

Президент США Джо Байден после первого дня саммита Большой семерки сообщил о вызовах, над которыми работают мировые лидеры. Он отметил, что страны договорились о партнерстве с привлечением $200 млрд .