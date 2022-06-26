Премьер Италии заявил о невозможности возвращения к энергетической зависимости от РФ
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости ликвидации зависимости от РФ в сфере энергетики
Об этом он сказал на саммите G7, передает УНИАН .
"Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от ранее существовавшей России. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику", - сказал Драги.
Он также считает необходимым введение ограничения цен на импорт российских энергоресурсов.
"Это геополитические, а также экономические и социальные цели", - отметил премьер Италии.
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Президент США Джо Байден после первого дня саммита Большой семерки сообщил о вызовах, над которыми работают мировые лидеры. Он отметил, что страны договорились о партнерстве с привлечением $200 млрд .
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