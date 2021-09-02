Премьер Италии призвал к обязательной COVID-вакцинации

Об этом сообщает "Европейская правда ".

Драги заявил, что государство должно ввести обязательную вакцинацию, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) окончательно утвердит вакцины против коронавируса.



Правительство Италии также работает над расширением использования COVID-сертификатов.

К концу сентября, по данным кабинета Драги, 80% людей старше 12 лет, которые могут получить вакцину от COVID-19, должны быть привиты.

"Кампания продолжается быстро, к концу сентября 80% населения будут вакцинированы, уже сегодня 70% полностью привиты. Я повторяю призыв сделать прививку ради себя и других", - сказал Драги.

На вопрос, поддерживает ли он обязательную, когда вакцины были окончательно утверждены европейским регулятором, премьер Италии ответил: "Да".