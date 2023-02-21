Премьер Италии по дороге в Украину в Варшаве встретилась с лидерами Польши
Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони в ходе визита в Польшу провела встречу с президентом этой страны Анджеем Дудой и главой правительства Матеушем Моравецким
Об этом Мэлони написала в Твиттере.
"Я благодарю президента Республики Польша Анджея Дуди за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве", - отметила она.
Глава правительства Италии назвала связи между двумя странами "крепкими и надежными на двусторонней, европейской и международной арене".
Также итальянский лидер провела встречу со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.
- Напомним, издание Il Fatto Quotidiano сообщало , что премьер Италии Мелони совершит давно запланированный визит в Украину во вторник, 21 февраля.
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