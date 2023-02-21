Премьер Италии по дороге в Украину в Варшаве встретилась с лидерами Польши

Об этом Мэлони написала в Твиттере.

"Я благодарю президента Республики Польша Анджея Дуди за дружбу и за сердечную и плодотворную встречу, которую мы имели в Варшаве", - отметила она.

Глава правительства Италии назвала связи между двумя странами "крепкими и надежными на двусторонней, европейской и международной арене".

Также итальянский лидер провела встречу со своим польским коллегой Матеушем Моравецким.