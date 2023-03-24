Премьер Италии Мелони заблокировала продажу итальянской компании фирме, связанной с российской Yandex

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ и трех людей, знакомых с вопросом.

Отмечают, что решение о вето было принято 16 марта во время заседания кабинета министров Италии.

Согласно отклоненному соглашению нидерландская компания Nebius должна была приобрести Tecnologia Intelligente (TI). Это небольшая компания, основанная итальянским бизнесменом Марко Карраи, близким к экс-премьер-министру Маттео Ренци.

Два источника на условиях анонимности сообщили агентству, что правительство обеспокоено этим соглашением, поскольку деятельность Nebius финансируется Yandex. В то же время агентство пишет, что компания, зарегистрированная в Нидерландах, планирует отказаться от собственности и контроля над большей частью группы Yandex. В частности, она откажется от ее основных прибыльных предприятий. Также планируется, что международные подразделения отдельных сервисов Nebius будут развиваться за пределами России.

Третий источник агентства отметил, что Nebius после реконструкции может стать частью новой международной компании.

В то же время один из разработчиков Nebius Данила Штан сообщил, что компания собиралась построить центр исследований и разработок в Италии. Целью было привлечение лучшие технологические таланты из России и других стран.

"Наша нидерландская холдинговая компания находится в процессе изъятия своего российского бизнеса, к сожалению, это не быстрый процесс. Но, надеюсь, когда он завершится, мы сможем вернуться к сосредоточению на технике, а не на визах", - сказал Штан.

Reuters отмечает, что это был первый случай, когда администрация Мелони использовала золотые полномочия для блокирования нежелательных заявок в стратегически важных отраслях. Обычно использование этих полномочий приводит к одобрению соглашений с рекомендациями, направленными на сохранение национальных интересов. Также с момента введения золотых полномочий в 2012 году госорганы Италии девять раз блокировали иностранные набеги на территорию Италии.