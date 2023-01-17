Премьер Италии Мелони вскоре посетит Украину, - Зеленский
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони "вскоре посетит Украину"
Об этом, как пишет ANSA, президент Владимир Зеленский сказал ведущему на шоу Porta a Porta на итальянском телеканале Raiuno.
"Она скоро приедет, я не могу сообщить дату, но скоро", – сказал Зеленский ведущему Бруно Веспи.
Зеленский добавил, что премьер-министр, которую он называет по имени, "чрезвычайно конкретна".
"Ее риторика мне чрезвычайно понятна. Я вижу Джорджию по-итальянски, и это самое главное: что она проитальянская и поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности. Очень жду ее официального визита в Украину", – отметил он.
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28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы тогда еще будущая глава правительства пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил Мэлони посетить Украину с визитом.
- 29 декабря премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула , что Рим будет помогать Киеву. Кроме того, она пообещала посетить столицу нашей страны до конца февраля
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