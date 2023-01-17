Премьер Италии Мелони вскоре посетит Украину, - Зеленский

Об этом, как пишет ANSA, президент Владимир Зеленский сказал ведущему на шоу Porta a Porta на итальянском телеканале Raiuno.

"Она скоро приедет, я не могу сообщить дату, но скоро", – сказал Зеленский ведущему Бруно Веспи.

Зеленский добавил, что премьер-министр, которую он называет по имени, "чрезвычайно конкретна".

"Ее риторика мне чрезвычайно понятна. Я вижу Джорджию по-итальянски, и это самое главное: что она проитальянская и поддерживает Украину. И она поддерживает общие ценности. Очень жду ее официального визита в Украину", – отметил он.