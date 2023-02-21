Премьер Италии Мелони прибыла в Киев

Об этом сообщает Corriere della Serra .

Мэлони прибыла в Киев поездом. Это ее первый визит в Украину со времени назначения главой правительства. Она планирует посетить Бучу и Ирпень и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я считаю, что здесь необходимо было быть, чтобы донести позицию итальянского правительства, чтобы лично понять и увидеть своими глазами, что нужно этому народу, который борется за свою свободу. Я хочу помочь итальянцам понять, что здесь происходит", - сказала Мелони. .