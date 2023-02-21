Премьер Италии Мелони прибыла в Киев
Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Украину
Об этом сообщает Corriere della Serra .
Мэлони прибыла в Киев поездом. Это ее первый визит в Украину со времени назначения главой правительства. Она планирует посетить Бучу и Ирпень и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я считаю, что здесь необходимо было быть, чтобы донести позицию итальянского правительства, чтобы лично понять и увидеть своими глазами, что нужно этому народу, который борется за свою свободу. Я хочу помочь итальянцам понять, что здесь происходит", - сказала Мелони. .
- Ранее издание Il Fatto Quotidiano сообщало , что Мелони совершит запланированный визит в Украину во вторник, 21 февраля.
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