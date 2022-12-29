Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление чиновницы.

"Я надеюсь, что рано или поздно Россия осознает огромную ошибку, которую она совершает, а до этого мы защитим Украину. Мы будем защищать украинские международные права, суверенитет и свободу", - сказала она, подчеркнув, что Рим продолжит помогать Киеву в войне с РФ.

Также Мэлони сказала, что выступает за все, что можно сделать для содействия миру.

"Однако мы должны знать, что вопрос мира не может быть достигнут только путем заявления о нем, мы должны работать над этим конкретно и получать сигналы от сторон на местах, а сегодня нет больших сигналов, особенно России", - подчеркнула она.

Кроме того, премьер Италии пообещала посетить Киев до конца февраля. Известно, что ранее она уже подтвердила планы по отношению к Киеву и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим.

28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы на выборах в Италии, она пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.

13 декабря сенат (верхняя палата парламента) Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.

На 14 декабря Франция и Италия одобрили поставки систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Украины.

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