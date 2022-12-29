Премьер Италии Мелони поддержала Украину и пообещала приехать в Киев в феврале
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подчеркнула, что Рим будет помогать Киеву. Кроме того, она пообещала посетить столицу нашей страны до конца февраля
Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление чиновницы.
"Я надеюсь, что рано или поздно Россия осознает огромную ошибку, которую она совершает, а до этого мы защитим Украину. Мы будем защищать украинские международные права, суверенитет и свободу", - сказала она, подчеркнув, что Рим продолжит помогать Киеву в войне с РФ.
Также Мэлони сказала, что выступает за все, что можно сделать для содействия миру.
"Однако мы должны знать, что вопрос мира не может быть достигнут только путем заявления о нем, мы должны работать над этим конкретно и получать сигналы от сторон на местах, а сегодня нет больших сигналов, особенно России", - подчеркнула она.
Кроме того, премьер Италии пообещала посетить Киев до конца февраля. Известно, что ранее она уже подтвердила планы по отношению к Киеву и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим.
- 28 сентября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джорджию Мелони, которая является лидером правой партии "Братья Италии", победившей на выборах в парламент. После победы на выборах в Италии, она пообещала поддержку Украине. Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.
- 13 декабря сенат (верхняя палата парламента) Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.
- На 14 декабря Франция и Италия одобрили поставки систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Украины.
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