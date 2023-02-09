Премьер Италии Мелони назвала приглашение Владимира Зеленского в Париж "неуместным"
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони назвала приглашение Владимира Зеленского в Париж "неуместным"
Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на заявление итальянского премьера.
"Я считаю, что наша сила - сообщество и единство... но бывают моменты, когда поддержка внутреннего общественного мнения рискует нанести вред делу, и это, как мне кажется, один из таких случаев", - сказала она.
По словам министра иностранных дел Италии, Мэлони встретится с Зеленским в Брюсселе на полях встречи лидеров Европейского Союза, сообщил министр иностранных дел Италии вечером в среду.
- Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III. Также он выступил в британском парламенте, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это – "крылья для свободы".
- Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц лично заверили президента Владимира Зеленского в поддержке "столько, сколько потребуется" после их встречи вечером 8 февраля.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский и его коллега из Франции Эмманюэль Макрон прибыли в Брюссель для участия в саммите ЕС.
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