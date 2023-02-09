Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на заявление итальянского премьера.

"Я считаю, что наша сила - сообщество и единство... но бывают моменты, когда поддержка внутреннего общественного мнения рискует нанести вред делу, и это, как мне кажется, один из таких случаев", - сказала она.

По словам министра иностранных дел Италии, Мэлони встретится с Зеленским в Брюсселе на полях встречи лидеров Европейского Союза, сообщил министр иностранных дел Италии вечером в среду.